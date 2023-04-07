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Мишустин рассказал о нормах выплат для военных пенсионеров из новых регионов

Мишустин: военные пенсионеры новых регионов с 1 июля будут получать выплаты по российским нормам
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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С 1 июля жители новых регионов России (Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей), которые прошли военную и приравненную к ней службу, будут получать пенсию по российским нормам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рассмотрения соответствующего законопроекта на заседании правительства в пятницу, 7 апреля.

«Мы продолжаем по поручению президента интеграцию новых регионов в наше правовое поле. <...> Документ предусматривает, что поддержка станет им назначаться по российским нормам уже с 1 июля текущего года, для чего нужно будет подать заявление», — сообщил он.

Мишустин отметил, что это касается, например, бывших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, таможенных и прочих структур, а также их семей. По его словам, также предполагается специальный учет выслуги лет.

«Важно, чтобы все процессы были организованы удобно для людей», — подчеркнул Мишустин.

Он попросил ответственные за пенсионное обеспечение ведомства уделить особое внимание вопросу.

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Ранее, 5 апреля, президент России Владимир Путин призвал как можно быстрее интегрировать Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в правовое пространство страны.

До этого, 3 апреля, Путин подписал пакет из восьми законов об интеграции новых регионов в судебную систему России. Согласно блоку законов, на территориях ДНР и ЛНР создаются верховный и арбитражный суды республик, а в Запорожской и Херсонской областях — областные и арбитражные суды. Также создаются Донецкий, Луганский, Запорожский и Херсонский гарнизонные военные, межрайонные, районные и городские суды.

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