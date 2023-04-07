Портал RG.RU получил спецприз конкурса «Золотой сайт»

Оргкомитет премии «Золотой сайт и Золотое приложение 2022» подвел итоги двух этапов голосования экспертов, а также народного голосования. В 2022 году в конкурсе приняло участие более 500 работ. Специальный приз конкурса получил портал «Российской газеты» RG.RU.

Награду RG.RU получил в номинации «Сайт СМИ». Портал RG.RU является одним из самых влиятельных источников информации в России: занимает лидирующие позиции по аудитории сайта среди СМИ — более 22,2 млн уникальных пользователей в месяц («Яндекс Метрика», январь 2023) и входит в топ-5 самых цитируемых интернет-ресурсов («Медиалогия», 2022).

Всего в рамках премии победителей выбрали в 78 номинациях. Среди них был ряд льготных для благотворительных, некоммерческих организаций и социальных проектов. Церемония награждения лауреатов состоится 25 мая в рамках Российского интернет-форума.