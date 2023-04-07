Житель Орла получит 30 тыс. рублей за отравление шаурмой в кафе

Житель Орла по суду получит 30 тыс. рублей в качестве компенсации за отравление шаурмой в одном из городских кафе. Заявление пострадавшего с просьбой представлять его интересы в суде поступило в региональное управление Роспотребнадзора. Ответчиком выступал индивидуальный предприниматель.

Основанием для обращения в суд послужило оказание услуги общественного питания низкого качества. Потребитель 12 августа 2022 года купил шаурму в Пищевом переулке. После ее употребления он почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. Мужчине поставили диагноз — другой гастроэнтерит и колит инфекционного и неуточненного происхождения.

В кафе была проведена проверка, составлены протоколы об административном правонарушении, введен временный запрет на осуществление деятельности. Предпринимателя признали виновным, а работу кафе приостановили на 90 суток, сообщает InfoOrel.ru.