Белорусский оппозиционер Цепкало заочно приговорен к 17 годам колонии

Суд Белоруссии заочно приговорил к 17 годам колонии усиленного режима оппозиционного активиста Валерия Цепкало, находящегося за рубежом. Об этом 7 апреля сообщило БелТА.

«Фигурант признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе в получении взятки в виде денежных средств и иных имущественных выгод для себя и своих близких в особо крупном размере», — передает издание.

Кроме того, оппозиционеру было назначено дополнительное наказание — его лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распределительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Следствие установило, что, будучи директором администрации Парка высоких технологий, Цепкало получил более €151,7 тыс. за помощь в заключении договора строительства с определенным генподрядчиком. Полученные средства он перевел на счет подконтрольной ему компании на Кипре.

До этого, 29 марта, прокурор запросил для Цепкало 19 лет лишения свободы.

12 января уголовное дело в отношении оппозиционера было направлено в суд генеральной прокуратурой Белоруссии. Ему инкриминировали получение взятки в особо крупном размере, создание экстремистского формирования и руководство им, клевету и публичное оскорбление президента и другие преступления.

В октябре 2022 года МВД Белоруссии признало экстремистским формированием и запретило деятельность сторонников Цепкало. Решение распространяется на интернет-сайты политика, фонд Belarus Future, инициативу Tribunal live, а также на страницы политика в соцсетях и его Telegram-канал.

В 2020 году Цепкало хотел принять участие в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата. В настоящее время он вместе с семьей находится за пределами страны.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела.