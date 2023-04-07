Нелегальную партию бразильских манго задержали на въезде в Петербург

На въезде в Санкт-Петербург, на Шушарском таможенном посту, выявили 1680 коробок с манго из Бразилии, которые не были указаны в таможенной декларации. Нелегальную партию нашли во время досмотра партии свежих фруктов из Бразилии.

В транзитной декларации было указано, что литовский перевозчик привез в Петербург 5,3 тыс. коробок с авокадо, голубикой и грейпфрутами общим весом 19 т стоимостью 5,4 млн рублей. Но таможенники нашли еще около 7 т манго. Стоимость этой партии составила 1 млн рублей.

В отношении таможенного представителя возбуждено административное дело. После оформления декларации на фрукты партию пропустили, сообщает телеканал «78».

Ранее, 31 марта, сообщалось, что «Руспродсоюз» предлагает обнулить ввозные пошлины для продукции, которую в РФ не производят вообще, то есть для чая, кофе, тропических фруктов. Соответствующее письмо направлено в Минэкономразвития.