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Водитель без прав за рулем BMW врезался в магазин в Пятигорске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Пятигорске 26-летний водитель без прав за рулем BMW врезался в магазин. Инцидент произошел 7 апреля. В распоряжении «Известий» оказались кадры момента аварии, на которых видно, как перевернувшийся автомобиль влетает в стену здания и загорается.

Как сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Ставропольского края, авария произошла на улице Георгиевской.

По предварительным данным, водитель ехал на высокой скорости. Он не справился с управлением и съехал с дороги через отбойник. Затем автомобиль проехал через заправку и уже после перевернулся и врезался в стену магазина.

У 39-летнего пассажира машины диагностировали перелом плеча и травму головы, сам 26-летний водитель отделался незначительными ссадинами.

«Как выяснилось, водительского удостоверения он никогда не получал, права управления не имел. Был ли он трезв — покажут результаты экспертизы. В гражданском порядке водителю придется возмещать ущерб, причиненный в ДТП. По факту автоаварии проводится проверка», — сообщили в Госавтоинспекции.

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Ранее в этот день сообщалось, что грузовой автомобиль врезался в легковушку на трассе в Самарской области. Три человека получили травмы. Уточнялось, что водитель автомобиля «МАЗ» при движении по трассе М-5 «Урал» не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся со стоявшей машиной Hyundai Solaris.

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