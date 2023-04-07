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Топ-менеджер производителя оружия Raytheon погиб при крушении самолета во Флориде

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Фото: TASS/EPA/JIM LO SCALZO
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Заместитель директора американского производителя оружия Raytheon Technologies Джефф Лампкин погиб в результате крушения самолета во Флориде. Об этом 6 апреля сообщила газета Daily Mail.

По ее данным, 5 апреля легкомоторный самолет Piper PA-32 упал в воду у побережья на западе штата. Вместе с Лампкиным на борту были его супруга и друзья семьи, которые также погибли. Крушение произошло вскоре после взлета.

Тела супругов Лампкин были обнаружены тем же днем вечером, остальных нашли на следующее утро.

Компания Raytheon Technologies известна производством противотанковых ракетных комплексов Javelin, переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, зенитных ракетных комплексов Patriot и Hawk, а также крылатых ракет Tomahawk. Является одним из крупнейших американских производителей оружия.

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