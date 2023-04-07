Мальков амура и толстолобика выпустят в Симферопольское водохранилище

В Симферопольское водохранилище выпустят около 50 тыс. мальков белого амура и белого толстолобика. Мероприятие проведут сотрудники госбюджетного учреждения «Крымский рыбопитомник».

Как рассказал в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук, мальков вылавливают в водоемах предприятия в Красноперекопском районе. Их выращивают здесь же.

Икринки помещаются в специальный инкубационный аппарат. Там они находятся четыре дня. Затем личинки помещают в специальный пруд, где они растут в течение 130 дней.

В этом году рыбу выпустят в Бахчисарайское, Симферопольское, Феодосийское и Ленинское водохранилища. Работы по зарыблению продлятся до конца мая. Предприятие планирует выпустить около 1 млн мальков белого амура и белого толстолобика.

С 2019 году сотрудники Рыбопитомника вырастили и выпустили в водоемы Крыма более 4 млн штук молоди пресноводных рыб, пишет ИА «Крыминформ».