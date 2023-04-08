Христос воскрес!

Дорогие читатели «Известий», дорогие друзья!

Во время Великого поста и затем в светлые дни Пасхи мы снова возвращаемся к важному вопросу: во что мы верим? Что такое наша вера, откуда она берется? Вопрос этот не риторический, но подлинно насущный. На самом деле нет вопроса более важного, чем вопрос о вере.

И прежде всего нужно подчеркнуть, что вера — это не религия, не попытка установить связь между настоящим и бесконечностью. Вера — это признание присутствия воскресшего Христа в нашей жизни. Если бы вера не была реальным познанием личности Христа, подлинным проникновением в Тайну Бога и обретением отношений с Христом, то воскресший Иисус остался бы в далеком прошлом и нам невозможно было бы установить отношения с Ним так, чтобы Он мог реально влиять на нашу жизнь, преобразить наше настоящее.

Вот почему вера — это не интеллектуальное познание, оторванное от жизни: она есть свет, который освещает и согревает наш путь, который заставляет биться наши сердца. Вера означает новое познание, расширение разума, благодаря чему мы замечаем связи, отношения, вещи, которые раньше не заметили бы. Вера дает нам возможность понять смысл земных вещей, чтобы открыться небесным истинам.

Но, чтобы проделать этот путь, мы нуждаемся в руководстве. Мы не можем идти ко Христу, если не участвуем в жизни Церкви. Через общение со свидетелями, через участие в общине Церкви мы открываем, что Сам Бог жаждет нас. «Жажду!» — говорит Иисус на кресте.

Мы открываем, что содержание веры — это любовь. Вера ведет нас к познанию Того, Кто нас любит. Вера побуждает нас войти в эти отношения любви. И благодаря этому мы понимаем смысл и необходимость молитвы, ежедневного чтения Евангелия и размышления над ним, смысл таинств, потому что отношения нужно питать, постоянно развивать. Как иначе мы можем пребывать в отношениях с Христом? Как иначе мы можем увидеть любовь Бога к нам, если не в таинствах, молитве и дружеском общении?

Наконец, вера побуждает нас идти навстречу другим людям, которые ищут Бога и еще не нашли. Веру, которую мы получили в Крещении и обновили через живую встречу с Христом, мы не должны прятать от других. Мы были призваны, и если осознаём наше призвание, то это не наша заслуга, а чистая благодать ради того, чтобы мы стали свидетелями любви Бога к людям, ради спасения, ради счастья, ради более человеческой жизни на земле и ради вечной жизни на небесах.

Нам, страдающим людям, Бог не дает рассуждений, которые всё объясняют. Он не объясняет крест Своего Сына, но приглашает нас подняться на крест. Он дает ответ через Свое присутствие в таинствах и общине Церкви, которое сопровождает нас. Он дает ответ через истории добра, которые соединяются с каждой историей страдания, чтобы открыть в ней путь для света.

Во Христе Бог Сам захотел разделить с нами этот путь и предложил нам Свой взгляд, чтобы мы увидели в нем свет. Христос, претерпев страдание, стал тем, кто начинает в нас веру, сопровождает ее и совершает (ср. Евр 12,2; Франциск, Общая аудиенция).

Это и есть «воскресение». Для каждого дня, часа и мгновения нашей жизни воскресение указывает путь и должно стать законом для нашего пути.

Дорогие братья и сестры!

Пусть исполненное ликования приветствие — «Христос воскрес!» — станет выражением нашей живой веры, открытой для всех людей доброй воли. Христос, истинный Бог наш, отдавший Себя как жертву благоугодную ради нашего спасения, по ходатайству Приснодевы Марии и всех святых да укрепит нас в вере, надежде и братской милосердной любви.

Примите мое благословение на предстоящее нам Пасхальное время во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Автор — архиепископ, митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, председатель Конференции католических епископов России