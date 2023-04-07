Курс рубля почти компенсировал свое падение к доллару на Мосбирже

Курс рубля развернулся вверх и почти смог компенсировать потери к доллару на дневных торгах Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные на сайте 7 апреля.

Валюта вернула около 2 рублей к доллару.

По данным Мосбиржи на 14:23 курс доллара повысился на 21 копейку, составив 81,59 рубля.

7 апреля курс доллара, евро и юаня впервые с апреля 2022 года превысили свои значения. Так, доллар вырос до 83,50 рубля. Его рост составил 2,09%, а курс евро превысил 91 рубль, на 1,8%. Кроме того, юань превысил 12 рублей. Рост составил 1,78%. После этого она продолжала держаться на уровне 11,9–12 рублей.

Накануне эксперты Газпромбанка, ФГ «Финам», TeleTrade и «БКС Мир инвестиций» рассказали «Известиям», что спад курса рубля должен остановиться в ближайшие недели апреля. Они отметили, что с 1 января по 5 апреля доллар вырос к рублю более чем на 10%, юань — почти на 13%, а евро — на 16%.

По их мнению, в течение апреля пара доллар-рубль установится в районе 76–77, евро — 83–84, юань — 10,9–11.

5 апреля аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Известиям», что ослабление рубля в начале апреля связано с дисбалансом спроса и предложения валюты. По его словам, с 7 апреля продажи юаней могут немного возрасти, что будет снижать зависимость курса рубля от колебаний нефтяных цен и поддерживать валюту стабильной.