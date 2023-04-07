Лавров объяснил свою фразу «ждать осталось недолго» об отношениях с США

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил свою фразу «ждать осталось недолго» в перспективе отношений между Россией и Соединенными Штатами. На эту тему он высказался в пятницу, 7 апреля, во время совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Двумя днями ранее Лавров, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина об отношениях Москвы и Вашингтона, заявил, что их, несмотря на нынешнее обострение, всё равно нужно поддерживать. Он отметил, что у российского МИДа остается надежда на то, что у американской стороны проснется разум, и ждать осталось недолго.

«Я имел в виду, что правда всё равно восторжествует. В этом нет никаких сомнений», — пояснил Лавров.

При этом он добавил, что понятие «недолго» может быть применимо к различным временным отрезкам, особенно в историческом плане.

5 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США находятся в фазе горячего конфликта друг с другом. Он добавил, что существует прямое вовлечение Вашингтона в гибридную войну с Москвой по самым разным направлениям.

Тогда же президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот иностранных послов, сообщил, что отношения России и США переживают глубокий кризис. По его словам, в основе этого кризиса лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.

22 марта Рябков отмечал, что Россия не может вести дела с США, как это было прежде, так как Москва и Вашингтон оказались в состоянии де-факто открытого конфликта.

Ранее в том же месяце американская разведка выпустила доклад, в котором указала, что Россия в ближайшие 10 лет будет оставаться внушительным вызовом для США. В докладе также отмечается, что Россия не стремится к прямому противостоянию с США и НАТО, однако угроза того, что это может произойти, существует.