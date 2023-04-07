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Корабли НАТО прибыли в Эстонию с плановым визитом
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Корабли НАТО прибыли в Эстонию с плановым визитом

Силы обороны Эстонии сообщили о плановом визите кораблей НАТО в Таллин
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Фото: General Staff of the Defense Forces/mil.ee
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Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Старый порт Таллина в рамках планового визита. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе сил обороны Эстонии.

«Визит наших кораблей демонстрирует решимость и готовность Североатлантического союза быстро и эффективно реагировать для защиты каждого члена Североатлантического союза в случае необходимости», — приводит пресс-служба слова контр-адмирала группы НАТО Торстена Маркса.

К берегам Эстонии пристали фрегат военно-морских сил (ВМС) Германии типа «Бранденбург» и португальский фрегат типа «Карел Дорман». Находясь в порту Таллина, корабли будут охраняться эстонским флотом и военными катерами. На протяжении всего визита гостей также будут сопровождать военнослужащие морской дивизии Кайтселийта.

Отмечается, что в последний раз корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО посещали Эстонию в ноябре 2022 года.

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Ранее, 5 апреля, американская ударная подводная лодка «Сан-Хуан» класса «Лос-Анджелес» зашла в порт кипрского Лимасола. Отмечается, что подводное судно оснащено крылатыми ракетами, способными нести ядерные боеголовки, и противолодочными торпедами.

До этого, 1 марта, стало известно, что минобороны Эстонии намерено увеличить личный состав Сил обороны в условиях военного времени с 26,7 тыс. до 43,7 тыс. человек. Верхний предел численности личного состава военного времени планируется увеличить за счет 10,5 тыс. бойцов наземной обороны, а также дополнительного резерва в 4 тыс. бойцов.

18 ноября 2022 года в Эстонию прибыли три корабля 1-й постоянной военно-морской группы НАТО. В Старом порту Таллина пришвартовались голландский флагман HNLMS Tromp (F803), датский фрегат HDMS Esbern Snare (F342) и норвежский танкер HNoMS Maud.

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