В Луганске открылась фотовыставка в честь годовщины взятия здания СБУ

В Луганской республиканской универсальной научной библиотеке имени Горького 6 апреля открылась фотовыставка «Весна 2014 года… Люди, даты события». Кадры с мероприятия показал корреспондент Александр Устинов.

Выставка посвящена девятой годовщине взятия под контроль здания управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганской области. Организатором выступила Общественная палата Луганской Народной Республики (ЛНР) при поддержке МИА «Россия сегодня».

Всего в экспозиции представлены 32 фотоснимка, сделанных луганским фотографом Юрий Стрельцовым и фотокорреспондентами МИА «Россия сегодня».

«Выставка посвящена событиям девятилетней давности — штурму здания СБУ, освобождению инициаторов народных митингов. Все происходящие тогда события были стихийными и никем не были режиссированы. Прежде всего народ поднялся за справедливость, за правду, не поддержав переворот в Киеве», — сказал руководитель аппарата Общественной палаты ЛНР Сергей Краснощеков.

По его словам, фотографии будут интересны жителям ЛНР, которые принимали непосредственное участие в запечатленных событиях.

Стрельцов, в свою очередь, заявил, что пытался объективно показать происходившее в Луганске, однако представленные им свидетельства не были правильно восприняты.

«Тогда казалось, что в Европе мы пробьем какую-то брешь и покажем, что на самом деле у нас происходит, но этого не произошло. Некоторые мои материалы коверкались, и я уже тогда понял, что с Западом у нас никакого будущего не будет», — заявил фотограф.

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