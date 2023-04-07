Около 10 тыс. человек остались без воды в Ульяновской области

Около 10 тыс. человек остались без водоснабжения в Инзе (Ульяновская область). Авария устранена, однако жителей муниципалитета предупреждают о возможных перебоях.

Авария произошла 6 апреля на Пазухинском водозаборе. Холодное водоснабжение прекратилось в микрорайонах «Пятаки», «Центр», «Фабрика» и «Черемушки». Об этом сообщает ulpravda.ru.

Утром 7 апреля водоснабжение было восстановлено. На Пазухинском водозаборе ремонт продолжается, в связи с этим вероятны перебои с подачей воды.

Ранее в этот день сообщалось о возобновлении водоснабжения в поселке Лондоко-завод в ЕАО. Подачу приостанавливали, после того как местные жители отравились водой из-под крана. 25 человек обратились за медицинской помощью.