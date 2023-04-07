Реклама
Прямой эфир
Общество
Решение об аресте Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга вступило в силу
Мир
Постпред РФ заявил о попытке Гросси «откалибровать» инициативу по безопасности ЗАЭС
Мир
NYT сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине
Мир
Пентагон изучит сообщение о новой утечке секретных документов по Украине и КНР
Мир
МО предупредило о провокации Киева для дискредитации РФ на международной арене
Мир
CNN сообщил о намерении Байдена отложить объявление об участии в выборах до лета
Мир
После теракта в Тель-Авиве Нетаньяху мобилизовал резервных пограничников
Происшествия
В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар
Происшествия
Город Пологи в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Общество
Минюст включил журналиста Аркадия Бабченко в список иноагентов
Общество
Силовики посетили заработавшие после скандального закрытия бары в центре Санкт-Петербурга
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам до 14 градусов тепла в субботу
Происшествия
В Новой Москве начался пожар в поле

Автоэксперт оценил идею создания аукциона автомобильных номеров

Автоэксперт Солдатов: если появится аукцион автомобильных номеров, то теневой бизнес по их продаже исчезнет
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если появится официальный аукцион так называемых красивых автомобильных регистрационных номеров, то теневой бизнес по их продаже может исчезнуть, заявил 7 апреля обозреватель «Известий», автоэксперт Роман Солдатов.

Ранее в этот день ТАСС со ссылкой на соответствующий документ сообщило, что депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором просит предусмотреть для граждан возможность покупать и продавать такие автомобильные номера на открытом аукционе через портал «Госуслуги».

«Это отличная инициатива. Во-первых, некоторым водителям принципиально иметь те или иные номера, но приобрести их легально, по понятным причинам, они не могли. Во-вторых, если появится аукцион номеров, то теневой бизнес по их продаже может сойти на нет. Всем прекрасно известно, что недобросовестные сотрудники органов не брезговали подторговывать красивыми номерами из-под полы, причем за огромные деньги», — прокомментировал инициативу Солдатов.

Он также обратил внимание, что есть и те, кто были готовы платить за «красивые» номера большие деньги, но не хотели становиться частью преступных схем.

При этом автоэксперт отметил, что пока не ясно, как именно эти аукционы будут оформлены, как будут проводиться, а самое главное — как будут регулироваться цены.

«Потому что, если они будут расти, как на дрожжах, то люди побегут обратно к теневому бизнесу. И, если цены будут там ниже, то это, наоборот, даст толчок к росту количества продавцов номеров», — подчеркнул он.

Рынок тронулся: продажи автомобилей в марте упали только на 11%
Кто заменит ушедшие с рынка модели-бестселлеры

Ранее, 21 марта, руководитель управления промышленности, энергетики и экологии аналитического центра при правительстве РФ Григорий Микрюков заявил, что стоимость владения автомобилем в России по итогам прошлого года выросла на 9,3%. По его словам, это связано с ростом цен на сами автомобили, а также с увеличением стоимости запчастей и расценок на обслуживание машин.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023