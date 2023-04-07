Автоэксперт оценил идею создания аукциона автомобильных номеров

Если появится официальный аукцион так называемых красивых автомобильных регистрационных номеров, то теневой бизнес по их продаже может исчезнуть, заявил 7 апреля обозреватель «Известий», автоэксперт Роман Солдатов.

Ранее в этот день ТАСС со ссылкой на соответствующий документ сообщило, что депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором просит предусмотреть для граждан возможность покупать и продавать такие автомобильные номера на открытом аукционе через портал «Госуслуги».

«Это отличная инициатива. Во-первых, некоторым водителям принципиально иметь те или иные номера, но приобрести их легально, по понятным причинам, они не могли. Во-вторых, если появится аукцион номеров, то теневой бизнес по их продаже может сойти на нет. Всем прекрасно известно, что недобросовестные сотрудники органов не брезговали подторговывать красивыми номерами из-под полы, причем за огромные деньги», — прокомментировал инициативу Солдатов.

Он также обратил внимание, что есть и те, кто были готовы платить за «красивые» номера большие деньги, но не хотели становиться частью преступных схем.

При этом автоэксперт отметил, что пока не ясно, как именно эти аукционы будут оформлены, как будут проводиться, а самое главное — как будут регулироваться цены.

«Потому что, если они будут расти, как на дрожжах, то люди побегут обратно к теневому бизнесу. И, если цены будут там ниже, то это, наоборот, даст толчок к росту количества продавцов номеров», — подчеркнул он.

Ранее, 21 марта, руководитель управления промышленности, энергетики и экологии аналитического центра при правительстве РФ Григорий Микрюков заявил, что стоимость владения автомобилем в России по итогам прошлого года выросла на 9,3%. По его словам, это связано с ростом цен на сами автомобили, а также с увеличением стоимости запчастей и расценок на обслуживание машин.