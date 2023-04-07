Белые лебеди вернулись с зимовки в Тюменскую область

В Тюменскую область возвращаются белые лебеди. В регионе установилась теплая погода, снега в местных лесах не осталось.

Стали птиц наблюдают жители Тюменского и Тобольского районов. Фото публикуют в городских пабликах. Авторы фото пишут, что видели птиц на водоеме недалеко от Тюмени, на озере Чемпионов.

«Наш город» уточняет, что после похолодания в Тюмени усилится ветер, но температура поднимется до +13 градусов. Синоптики ожидают относительно теплую погоду на протяжении следующей недели.