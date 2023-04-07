Сорвавшаяся с домкрата машина придавила мужчину в Псковской области

Сорвавшийся с домкрата автомобиль насмерть придавил мужчину в Псковской области. По факту несчастного случая проводится проверка.

Инцидент произошел в деревне Маево в Новосокольническом районе. По данным Псковского агентства информации, 43-летний мужчина занимался ремонтом автомобиля Fiat Ducato, он поднял транспортное средство на домкрате. Когда местный житель находился под машиной, домкрат соскочил. Упавший микроавтобус придавил мужчину. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть потерпевшего.

На месте работают сотрудники полиции Точные обстоятельства трагедии устанавливаются.

В марте следственный комитет инициировал проверку по факту гибели ребенка 2012 года рождения в Ленинградской области. Мальчика насмерть придавило мешком с зерном на складе.