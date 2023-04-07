Житель Карелии отдал мошенникам больше 1 млн рублей

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении местного жителя. Потерпевший лишился свыше 1 млн рублей.

По словам жителя Сегежского района, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником полиции. Он сообщил о якобы массовой утечке данных о клиентах банка. Затем с потерпевшим связался «агент службы безопасности банка». Он убедил мужчину, что от его имени поступила заявка на кредит. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Под руководством собеседников потерпевший согласился оформить кредит и перевести средства на «безопасный» счет. Для убедительности процесса с мужчиной по видеосвязи связался третий мошенник, который представился сотрудником силовых структур и был в форменной одежде.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Новосибирске местный житель перевел мошенникам больше 40 млн рублей. Мошенники связывались с потерпевшим от имени Центробанка. Они убедили потерпевшего перечислить все средства с личных счетов на безопасные счета.