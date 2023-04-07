Виновных в получении ожогов поваром в амурской столовой не нашли

В Амурской области комиссия Государственной инспекции труда огласила результаты расследования несчастного случая, произошедшего с поваром столовой в конце января 2023 года. Этот инцидент признали связанным с производством, но виновные лица не установлены.

Как поясняет Амурская служба новостей, 29 января повар, перенося ведро с кипятком для приготовления чая, поскользнулась, упала и опрокинула ведро на себя. В результате у женщины ожоги кистей рук, левой руки и ноги, а также ягодиц. Пострадавшую доставили в Амурскую клиническую больницу.

Комиссия установила, что основной причиной несчастного случая стала неосторожность, невнимательность и поспешность повара. Виновные лица не установлены.