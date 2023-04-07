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СМИ заявили о возможных спорах в Евросоюзе в случае участия Киева в подрыве СП

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
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В Европейском союзе могут начаться споры по поводу помощи Украине в случае ее участия в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом 7 апреля сообщила газета The New York Times.

«Обвинение украинских оперативников может спровоцировать внутренние дебаты в Европе о поддержке их восточного соседа. А упоминание западной нации или агентов может вызвать глубокое недоверие, когда Запад изо всех сил пытается сохранить единый фронт», — говорится в публикации.

Отмечается, что официальные лица Швеции, Германии и Дании не хотят делиться результатами расследования, которые могли бы раскрыть их разведывательные возможности. Также они не хотят это делать, чтобы личность найденного виновника не привела к непредсказуемым последствиям.

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Ранее в этот день сообщалось, что на 15-метровой парусной яхте «Андромеда», которую, как предполагалось ранее, диверсанты арендовали для транспортировки взрывчатки к «Северным потокам», немецкими исследователями были обнаружены следы взрывчатого вещества.

3 апреля газета The Washington Post написала, что правоохранители считают парусную яхту «Андромеда» возможной уловкой, призванной отвлечь от настоящих исполнителей диверсии. По информации источников издания, «Андромеда», вероятно, была не единственным судном, с которого осуществлялась диверсия на газопроводах.

Ранее, 13 марта, журнал Der Spiegel предположил, что адрес электронной почты, который использовался для аренды яхты, может указывать на причастность Украины к подрывам, а 9 марта появилась версия, что организаторы терактов могли перевозить взрывные устройства на «Андромеде».

Днем ранее власти Германии инициировали обыск корабля, по предварительной информации, имеющего отношение к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». В январе федеральная прокуратура обыскала судно в связи с его подозрительной арендой, был изъят ряд вещдоков, проводится их проверка.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были выявлены в сентябре прошлого года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

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