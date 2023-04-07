Медучреждениям Приамурья передали более 30 новых автомобилей

Поликлиники и больницы Амурской области получат новые автомобили повышенной проходимости. Их передадут в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На покупку 34 машин выделили 40,8 млн рублей.

Как сообщает ИА PriamurMedia, детская городская клиническая больница Благовещенска получила семь внедорожников. Шесть автомобилей распределили по городским поликлиникам областного центра. По четыре — в Белогорскую и Свободненскую городские поликлиники. В Константиновскую, Ивановскую и Тындинскую больницы отправили по два внедорожника. По одной машине получили Селемджинская, Шимановская, Свободненская и Амурская областная клиническая больницы.

Каждый автомобиль рассчитан на пять человек. Он оснащен системой климатконтроля и системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.

Ранее сообщалось, что в Амурской области в этом году начнут строительство нового физкультурно-оздоровительного центра. На это из федерального бюджета выделено свыше 300 млн рублей. Работы пройдут по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».