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Мурашко сообщил о снижении в РФ смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

Глава Минздрава РФ Мурашко: в России на 10% снизилась смертность от болезней сердца и сосудов
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В России на 10% снизился показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с главой государства Владимиром Путиным в пятницу, 7 апреля.

«Ситуация сегодня по сравнению с 2019 годом — показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 10% ниже», — сказал Мурашко, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

При этом он добавил, что по сердечно-сосудистым заболеваниям пандемия COVID-19 давала прирост, в основном из-за осложнений тромбофилического характера, вызываемых коронавирусом. Но сейчас, по словам главы Минздрава, эти показатели пошли на спад, поскольку российские медики научились его лечить и профилактировать.

Министр здравоохранения указал также на снижение на 4,5% уровня смертности от онкологических заболеваний.

«Если говорить по взрослому населению, хорошие показатели по онкологии. 4,5% за последние два года имели показатель снижения смертности», — пояснил он, добавив, что сегодня по онкологии в России доступны фактически все виды терапии, в том числе основанные на новейших технологиях.

Так, по его словам, в России появилась протонная терапия в арсенале лечения онкологических заболеваний, и 4 тыс. пациентов за последние два с небольшим года уже прошли лечение.

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Ранее, 24 марта, заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий сообщил, что в России смертность от туберкулеза с 2000 по 2022 год снизилась более чем в пять раз. По его словам, это результат системной работы. Плутницкий добавил, что в России есть все необходимые лекарства и медицинские изделия для профилактики, выявления и лечения заболевания.

До этого, в середине февраля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2022 году смертность в России по сравнению с предыдущим годом в целом сократилась на 22%. Она также подчеркнула, что младенческая смертность в России демонстрирует хороший потенциал к снижению. Это, по ее мнению, является залогом увеличения ожидаемой продолжительности жизни. Голикова также сообщила, что за 2022 год ожидаемая продолжительность жизни в РФ возросла на 2,5 года и составила 72,6 года.

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