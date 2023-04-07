В Минпромторге допустили появление доставки еды беспилотниками после 2025-го

Доставка товаров и еды беспилотниками может заработать в России в 2025–2030 годах, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

«Технически <...> [доставка беспилотниками] уже делается, а юридически — это надо всё дооформить, потому что Москва с точки зрения разрешения пролетов <...> — вообще город сложный», — сказал Осьмаков в эфире радио Sputnik 7 апреля.

Отвечая на вопрос, будет ли такая услуга доступна в 2025 или 2030 году, первый замминистра ответил, что «между ними».

По словам Осьмакова, министерство совместно с Минтрансом и Росавиацией в течение текущего года планирует проработать нормативное регулирование применения беспилотников, поскольку есть ограничения по высотности и по тому, как получать разрешение на пролет. Также стоит учитывать специфику ситуации, которая сейчас сложилась в отдельных регионах РФ, так как в некоторых из них в принципе запрещено использовать беспилотники, отметил замминистра.

В 2020 году сервис «Яндекс Еда» запустил беспилотную доставку еды из ресторанов в Москве при помощи роботов-доставщиков. Ими можно было воспользоваться в деловом квартале «Белая площадь», у метро «Белорусская» и «Фрунзенская».