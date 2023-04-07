Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами для аренды студентами

Для аренды квартиры студентами в Москве самым «дорогим» районом стал Пресненский, самым доступным — Молжаниновский, следует из исследования «Авито Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 7 апреля.

Эксперты рассчитали доступность аренды трехкомнатной квартиры для группы студентов из трех человек. Так, средняя стоимость такого жилья в столице в марте 2023 года составила 90 тыс. рублей — одному студенту придется заплатить 30 тыс. рублей в месяц.

«Самым дорогим стал Пресненский район, где аренда трехкомнатной квартиры обойдется в 300 тыс. рублей в месяц, то есть по 100 тыс. рублей на каждого из троих студентов. Это в 3,3 раза больше, чем средняя цена по городу», — говорится в исследовании.

На втором месте находятся Хамовники, где стоимость аренды для одного студента составит 60 тыс. рублей, на третьем месте — Красносельский район (56,6 тыс. рублей).

«Самым доступным районом стал Молжаниновский в Северном административном округе столицы: аренда «трешки» здесь обойдется всего в 38 тыс. рублей в месяц, что почти в три раза ниже средней по городу цены. Таким образом, каждый из трех студентов будет платить 12,6 тыс. рублей в месяц», — добавили эксперты.

На втором месте по доступности — Бирюлево Западное, где трехкомнатная недвижимость стоит 42 тыс. рублей в месяц (14 тыс. рублей на одного человека), на третьем — Вешняки, где аренда на уровне 49,9 тыс. рублей (16,6 тыс. рублей на студента).

Ранее, 24 марта, сообщалось, что аналитики компании «Авито Недвижимость» составили рейтинг дорогих и доступных для аренды недвижимости городов и выяснили, что дороже всего аренда однокомнатных квартир обходится жителям Сочи, дешевле всего — жителям Тюмени.

В конце 2022 года аренда жилья в крупных городах подешевела. Как рассказывали «Известиям» участники рынка недвижимости, в Москве однушки подешевели на 21% за год, в Санкт-Петербурге — на 14%, в Казани — на 6%, в Красноярске — на 3%.