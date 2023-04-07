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В Запорожской области оценили готовность Украины к пасхальному перемирию

Рогов: Украина не будет соблюдать перемирие из-за весеннего контрнаступления
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Киевские власти не станут идти на перемирие, предложенное папой римским Франциском на время празднования Пасхи, из-за запланированного контрнаступления, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов в пятницу, 7 апреля.

По его словам, США настаивают на проведении операции по наступлению украинской армии на юг страны, поэтому данное предложение не может быть рассмотрено. Он также напомнил о прошлых попытках России как во время спецоперации (СВО), так и до нее, установить перемирие.

«Каждое из них (перемирий. — Ред.) нарушала киевская сторона. Неважно, это был режим Порошенко (экс-глава Украины) или Зеленского (действующий президент Украины). Всё это было лицемерие, [перемирие] использовалось для перегруппировки, подтягивания войск, техники и боеприпасов», — отметил Рогов.

Вспоминая о предложении патриарха Кирилла и РПЦ ввести рождественское перемирия в начале года, Рогов подчеркнул, что и тогда украинская сторона в очередной раз первой начала обстрелы.

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Дата православной Пасхи в текущем году – 16 апреля, католики отмечают ее на неделю раньше — 9 апреля.

Ранее в этот день глава Союза староверов Леонид Севастьянов после личного разговора с папой римским Франциском рассказал, что он выступил с предложением установить на две недели перемирие на Украине в связи с пасхальными праздниками. Перемирие предлагается установить с 9 апреля на время Пасхи у католиков и православных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Ватикан официально не предлагал установить пасхальное перемирие.

До этого, 6 февраля, советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступал против временного перемирия на Украине. По его мнению, временное перемирие в конфликте приведет только к осложнению ситуации.

В начале января патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе. Он призвал стороны конфликта «прекратить огонь» 7 января, чтобы люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

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