Актрису Наталью Белохвостикову выписали из больницы

Народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова выписана из больницы. Об этом сообщил 7 апреля источник «Известий».

Актриса была госпитализирована в одну из больниц в Москве 28 марта с прогрессирующей болезнью суставов пальцев обеих стоп. Как рассказывал знакомый с ситуацией собеседник «Известий», Белохвостикова жаловалась на дискомфорт при ходьбе, который усилился в последнее время.

Источник добавлял, что некоторое время назад 71-летней актрисе провели лечение, однако, по всей видимости, оно не дало должного результата. Медики, по его словам, рекомендовали Белохвостиковой лечь в больницу.

Наталья Белохвостикова родилась в 1951 году в Москве. Широкую известность актриса получила в 1976 году, исполнив главную роль в пятисерийном фильме «Красное и черное» (1976). В 1980-м году на широкие экраны вышел фильм «Тегеран-43», в котором Белохвостикова сыграла с Аленом Делоном и Игорем Костолевским.

В ее творческой биографии также присутствуют такие фильмы, как «Незваный друг» (1980), «Принцесса цирка» (1982), «Змеелов» (1985) и многие другие.