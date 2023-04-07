АвтоВАЗ начнет продажи «хоккейной» версии Lada Niva Travel

АвтоВАЗ выпустит в продажу новую комплектацию Lada Niva, предназначенную для любителей хоккея. Об этом автоконцерн сообщил 7 апреля.

Модель Lada Niva Travel KHL создана на базе максимальной комплектации Luxe и отличается эксклюзивной символикой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на стойке и порогах кузова, а также наличием дополнительных аксессуаров.

В их число вошли коврики салона и багажника, сумка-органайзер для расположения в левой или правой нишах багажника, фартук ковра багажника, которым можно прикрыть бампер автомобиля при погрузке или разгрузке, а также рюкзак и термокружка с логотипами специальной серии.

Также в список оснащения Lada Niva Travel KHL вошли подогрев сидений и ветрового стекла, камера заднего вида с омывателем, кондиционер, мультимедийная система и парктроник.

Ранее, 5 апреля, АвтоВАЗ сообщил, что в марте было продано на 89,9% больше автомобилей, чем в том же месяце 2022 года. Рост продаже в I квартале составил 21,9%. Всего в марте было продано 3721 единиц Lada Niva Travel.

До этого, 9 февраля, в компании заявили об оснащении внедорожников Lada Niva Travel фирменной мультимедиасистемой. Эта опция устанавливается только на топовые версии модели. В ближайшем времени автомобили с современным оборудованием появятся в продаже у дилеров по цене от 1 164 500 рублей.

2 февраля АвтоВАЗ возобновил производство двух версий внедорожника Lada Niva Legend. Версия Niva Urban стоит от 869 500 рублей, а Niva Legend Black — от 878 500 рублей. Версия Urban внешне отличается от традиционной Niva Legend бамперами, интегрированными в силуэт кузова и окрашенными в цвет кузова авто.