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В Госдуме указали на западное кураторство контрнаступления ВСУ

Депутат Швыткин: кураторы Запада принимают непосредственное участие в планах по наступлению ВСУ
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Уничтожение Вооруженными силами РФ большого количества иностранных наемников в рамках специальной операции говорит о том, что действия Киева координируются Западом. Об этом 7 апреля заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Как в штабах, так и непосредственно в боевых порядках есть соответствующие инструкторы соответствующего уровня, которые оказывают информационно-аналитическую работу в данном направлении в том числе, и даже боевую подготовку. При этом та космическая группировка, которая сегодня существует в НАТО, полностью работает на ВСУ. И в некоторых расчетах, в том же HIMARS, сидят иностранные наемники», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

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Ранее в этот день глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что план приазовского наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самом деле курируется странами Запада.

По словам Рогова, военные из Великобритании и США разработали план наступления в Запорожской области, они выступают в роли заказчиков, в то время как украинские военнослужащие — исполнители.

5 апреля представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили более 410 боевиков Вооруженных сил Украины и иностранных наемников на донецком направлении.

Россия продолжает начатую 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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