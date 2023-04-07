Скамейки возвращают на улицы Южно-Сахалинска после зимы

В Южно-Сахалинске проводятся работы по благоустройству и содержанию скверов. На улицы города после окончания зимнего периода возвращают урны и скамейки. Их убирали, чтобы во время снежного сезона их не повредила специализированная техника.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на департамент дорожного хозяйства и благоустройства, вдоль пешеходных зон по улицам Ленина, Сахалинской, Больничной, Комсомольской, Горького, Вокзальной, проспектов Мира и Победы установили 36 скамеек и 36 урн. К 1 мая дополнительно установят еще 80 скамеек и столько же урн на тротуарах и 43 скамейки на автобусных остановках.

Также рабочие приводят в порядок стационарные урны и лавочки, которые зимовали в городских скверах. Таких объектов около 850.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске в этом году должны обновить 198 дворов и капитально отремонтировать пять дворовых территорий, работы по которым начались еще в 2022 году.