Обработка территорий от клещей начнется в третьей декаде апреля

Противоклещевая обработка начнется в Томске в 20-х числах апреля. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на информацию мэрии.

Специальные препараты распылят на площади 800 га. В числе обрабатываемых территорий — Лагерный сад, Михайловская и Березовая рощи, а также Новособорная площадь. Кроме того, будут обработаны кладбища, рекреационные и озелененные территории. Повлиять на сроки обработки могут погодные условия. В частности, дождь и сильный ветер могут привести к тому, что препарат улетучится или будет смыт.

Томская область относится к регионам с высокой численностью клещей. В Томске первый укус вредителя был зарегистрирован 16 марта, на месяц обычного срока. Гражданам напоминают, что наиболее эффективным способом защиты от энцефалита является вакцинация.