Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в Северо-Курильске

В акватории Тихого океана в 150 км южнее Северо-Курильска в 13:22 зарегистрировано землетрясение. Его магнитуда составила 6,1, глубина — 80 км.

ИА SakhalinMedia в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области рассказали, что ощущаемость сейсмособытия составляла примерно два балла. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Тревогу цунами не объявляли.

Осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений проводят оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее, 6 апреля, землетрясение магнитудой 4,9 произошло в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами в Сахалинской области. Подземные толчки ощутили жители островов Итуруп и Кунашир.