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Водоснабжение восстановили в поселке ЕАО после отравления жителей

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В ЕАО в поселке Лондоко-завод восстановили водоснабжение. Оно прерывалось после того, как жители отравились водой из-под крана. Скважины и трубопровод дезинфицировали, показатели достигли нормы.

Как сообщили ИА EAOMedia в администрации Облученского района, вода подается во все многоквартирные дома и социальные учреждения. По словам главы района Евгения Рекеды, сегодня без опасений люди могут пользоваться водой из централизованной системы. Службы сделали всё возможное, чтобы ситуация не повторилась.

Агентство напоминает, что в период с 16 по 17 марта за медицинской помощью обратились 25 человек с острой кишечной инфекцией. Из них 22 — это дети. Во время проверки выяснилось, что при подаче питьевой воды из центральной системы водоснабжения не были проведены контрольные мероприятия по соблюдению гигиенических требований к ее качеству.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Специалисты установили, что вода стала заразной из-за разлива реки Карьер. Поверхностные воды подтопили скважины.

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