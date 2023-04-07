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Власти прокомментировали видео с метеоритом в Иркутской области

Администрация Усть-Кутского района: информация о падении метеорита проверяется
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Фото: камеры видеонаблюдения
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Информация о падении метеорита в Усть-Кутском районе Иркутской области, распространяемая в соцсетях, в настоящий момент проверяется. Об этом «Известиям» 7 апреля сообщили в управлении по ГО и ЧС администрации района.

Ранее в этот день в соцсетях распространилось видео, на котором зафиксировано движение неизвестного светящегося небесного тела и яркие вспышки, похожие на падение метеорита.

Как сообщили «Известиям» в управлении по ГО и ЧС администрации района, в настоящее время проводится проверка на предмет того, что это было за явление. Пока что достоверных данных о том, действительно ли это был метеорит, нет.

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Ранее, 15 февраля, российские ученые рассказали «Известиям», что за 10 лет, прошедших со дня падения Челябинского метеорита, они изучили этого «космического пришельца» с самых разных сторон. Больше всего данных он дал материаловедам, которые получили доступ к сплавам, которые не встречаются на Земле и возникают только в уникальных космических условиях.

1 июля 2022 года в опубликованном докладе в European Physical Journal Plus также отмечалось, что в ходе изучения метеоритной пыли Челябинского метеорита исследователи обнаружили неизвестные типы кристаллов. Предварительно считается, что кристаллы образовались в условиях высокой температуры и высокого давления.

Метеорит упал утром 15 февраля 2013 года на территории Челябинской области. По оценкам ученых, он достиг 18 м в поперечнике, летел со скоростью 66 950 км/ч при весе 12 125 т.

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