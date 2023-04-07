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В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Пашиняна

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Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
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Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

«Вновь подтверждена важность последовательной реализации основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов, в том числе касающихся обеспечения безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе», — указано на сайте Кремля.

Также разговор касался восстановления экономических и транспортных связей в Закавказье и подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном, добавили в пресс-службе.

Ранее 7 апреля пресс-служба правительства Армении сообщила, что Путин и Пашинян в ходе разговора по телефону обсудили продолжающийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, возникший в результате блокады Лачинского коридора.

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3 апреля сообщалось, что азербайджанская армия взяла под контроль два села в Шушинском районе Карабахского региона, а также прилегающие к ним высоты и территории.

До этого, 30 марта, военнослужащие Азербайджана взяли под контроль ряд высот и территорий на границе с Арменией, в том числе территорию между селами Джагазур и Забух Лачинского района.

В тот же день Пашинян назвал пропагандистской ложью сообщения о том, что Армения перебрасывает вооружение в Нагорный Карабах. Целью подобных заявлений он назвал создание оснований для возможной эскалации.

13 марта Путин также проводил телефонный разговор с Пашиняном, в ходе него обсуждалась реализация трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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