Песков указал на сжатые сроки подготовки концепции безопасности Москвы и Минска

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 апреля заявил, что подготовка концепции безопасности России и Белоруссии требует времени, но ее постараются подготовить в максимально сжатые сроки.

«Разумеется, на это потребуется время», — подчеркнул он во время общения с журналистами.

5 апреля в Кремле состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Там же следующим днем прошло заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

На следующий день, 6 апреля, президент России назвал вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства значимым на фоне растущей напряженности на внешних границах. Также Путин указал на то, что РФ и Белоруссия смогли многого добиться в сфере интеграции. Он подчеркнул, что Москва и Минск планируют расширять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической сфере. Кроме того, президент Белоруссии поддержал финансирование из бюджета Союзного государства проекта по оказанию помощи учащимся в Донбассе.

Кроме того, стало известно, что Путин и Лукашенко договорились по всем актуальным вопросам. По словам белорусского лидера, это были «фундаментальные переговоры», сфокусированные на вопросах обороны.

Песков назвал встречу двух президентов продолжительной и содержательной, отметив, что она затянулась далеко за полночь.

В 1996 году 2 апреля был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Условия соглашения предусматривают укрепление отношений братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях. С тех пор дата стала знаковой для народов двух стран и отмечается на государственном уровне в РФ и Белоруссии.