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Мужчина провалился под лед в Хабаровском крае

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Житель города Советская Гавань провалился под лед по пути на рыбалку. Он чудом сумел самостоятельно выбраться на поверхность.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на региональный комитет по гражданской защите, инцидент произошел 6 апреля. 39-летний мужчина отправился на рыбалку, но решил сократить путь прямо по льду. Во время такой прогулки он провалился в воду.

О происшествии на номер «112» сообщили очевидцы. Спасатели оперативно выехали на место инцидента. Они подобрались максимально близко к пострадавшему, с помощью резиновой лодки рыбака эвакуировали на берег. Мужчина от медицинской помощи отказался.

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что в Челябинской области погибли четверо провалившихся под лед рыбаков. Инцидент произошел на озере Комкуль около деревни Бурино.

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