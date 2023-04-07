В ЦБ объяснили преимущество отмены комиссии за переводы до 1,4 млн рублей

Законопроект об отмене комиссий за переводы самому себе между банками в пределах 1,4 млн рублей в месяц позволит клиенту кредитной организации без потерь перенаправить средства в банк, который предлагает более выгодные проценты по вкладу, объяснили в Центробанке (ЦБ) «Известиям» 7 апреля.

«Данная мера разработана для того, чтобы человек мог без потерь перевести свои сбережения в банк, который предлагает более выгодные проценты по вкладу. Высокая комиссия за перевод фактически нивелирует эту выгоду и является нечестным способом удержания вкладчика. Поэтому тут мы должны соблюсти баланс между интересами вкладчика и экономическим интересом банка», — отметил регулятор.

ЦБ продолжит обсуждение законопроекта с заинтересованными сторонами на площадке Госдумы.

Законопроект об отмене комиссий за переводы самому себе между банками в пределах 1,4 млн рублей в месяц был принят в первом чтении в декабре 2022-го.

Глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков рассказывал «Известиям», что ЦБ настаивает на лимите в 1,4 млн. По его мнению, возможно, что в Госдуме поддержат эту позицию. Он также предположил, что законопроект будет принят в апреле 2023-го.

Как сообщалось ранее 7 апреля, согласно опросу аналитического центра НАФИ, более 70% россиян уверены, что следует обнулить комиссии за переводы между своими счетами в разных банках.

В ряде банков поддержали инициативу по установлению нового лимита для переводов без комиссии. Так, в пресс-службе «Тинькофф» сообщили, что повышение суммы бесплатных трансакций самому себе по системе быстрых платежей (СБП) до 1,4 млн рублей в месяц позволит сократить издержки населения.