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Начало Страстной недели: приметы на Великий понедельник, 10 апреля 2023 года

Начало Страстной недели: опубликованы приметы на Великий понедельник
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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10 апреля 2023 года ознаменовывает собой начало Страстной недели — наиболее строгой в году для православных, которая увенчается Пасхой.

В этот день церковь вспоминает патриарха Иосифа, которого братья от зависти продали в Египет. Иосиф является прообразом Иисуса Христа, которого постигла такая же участь.

В понедельник перед Воскресением Христовым проводят уборку в доме, допускается мелкий ремонт. Для верующих обязательно чтение Евангелия. Есть можно хлеб, а также сырые фрукты и овощи.

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В народе за долгие годы сформировались приметы на Великий понедельник.

Теплый и ясный день сулил богатый урожай. Если птица подлетала к окну и садилась на него — ждать добрых новостей или знакомства.

Девушки верили: если умыться до рассвета, весь следующий год быть здоровой.

Наши предки верили, что, если выбросить из жилья все сломанные и ненужные вещи, можно привлечь в дом удачу, благополучие и достаток.

В материале «Известий» — обо всех днях Страстной недели 2023 года, а также главные традиции светлой Пасхи.

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