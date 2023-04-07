На связываемой с терактами на «Северных потоках» яхте нашли следы взрывчатки

На 15-метровой парусной яхте «Андромеда», которую, как предполагалось ранее, диверсанты арендовали для транспортировки взрывчатки к «Северным потокам», немецкими исследователями были обнаружены следы взрывчатого вещества, пишет 7 апреля The New York Times.

Кроме этого, в деле фигурирует экипаж с поддельными паспортами. Больше никаких зацепок нет, указывается в публикации.

«Андромеда» сейчас стоит в сухом доке с видом на Балтийское море. <…> Три немецких официальных лица заявили Times, что следователи нашли следы взрывчатки на яхте, а также выявили, что два члена экипажа использовали фальшивые болгарские паспорта», — сказано в статье.

Согласно публикациям СМИ США и ФРГ, диверсию на газопроводах могла совершить некая «проукраинская группировка», которая действовала без ведома американских властей. Ранее сообщалось, что судно было арендовано через некую чартерную фирму.

Как стало известно из материала The Washington Post 3 апреля, правоохранители предположили, что парусная яхта «Андромеда» могла быть уловкой, чтобы отвлечь от настоящих исполнителей диверсии. По информации источников издания, «Андромеда», вероятно, была не единственным судном, с которого осуществлялась диверсия на газопроводах.

Ранее, 13 марта, журнал Der Spiegel предположил, что адрес электронной почты, который использовался для аренды яхты, может указывать на причастность Украины к подрывам, а 9 марта появилась версия, что организаторы терактов могли перевозить взрывные устройства на «Андромеде».

Днем ранее власти Германии инициировали обыск корабля, по предварительной информации, имеющего отношение к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». В январе федеральная прокуратура обыскала судно в связи с его подозрительной арендой, был изъят ряд вещдоков, проводится их проверка.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были выявлены в сентябре прошлого года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.