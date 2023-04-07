Маск отреагировал на розыгрыш Олланда пранкерами Вованом и Лексусом

Американский бизнесмен Илон Маск обратил внимание на розыгрыш экс-президента Франции Франсуа Олланда российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

Суть пранка заключалась в том, чтобы Олланд подумал, что разговаривает с реальным политическим деятелем — бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В результате экс-глава Франции признался, что Минские соглашения были уловкой НАТО для милитаризации Украины, а западные страны специально свергли правительство Украины в 2014 году.

Фрагмент записи опубликовал журналист-расследователь под ником KanekoaTheGreat, который впоследствии моментально разлетелся в Сети. На публикацию отреагировал Маск.

«Это правда?» — удивился предприниматель.

Реальность видео не оставила сомнений у большинства комментаторов.

«Да, это группа пранкеров, которые притворяются важными людьми и звонят политикам», — подтвердил @RiverviewAvenue.

В комментариях они также начали обсуждать тот факт, что Запад дал время Киеву, чтобы достаточно вооружиться, прикрываясь Минскими соглашениями.

«Да. Насколько мне известно, это реально. Это также просто подтверждает то, что я и другие предполагали...» — написал PatriotVerity.

«Что ж, мы кричали об этом весь последний год, но мы просто теоретики заговора», — заявила @Dr4thtwatterac1.

Пранк был опубликован 6 апреля. Помимо ситуации с Минскими соглашениями, Олланд также рассказал о том, что Украине необходимо передать истребители F-16, а пилотов управлению ими могут обучать не только США. Экс-президент заявил, что Украина не должна вести мирные переговоры, пока способна вести боевые действия.

15 марта Вован и Лексус поговорили с председателем Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард от лица президента Украины Владимира Зеленского. В ходе диалога она поделилась своим мнением о том, что России удалось успешно справиться с санкциями, введенными Западом.