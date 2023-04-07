Одну из улиц Владивостока закроют почти на три месяца
Во Владивостоке на 2,5 месяца закроют для проезда участок дороги по улице Станюкевича. Причина — прокладка тепловых сетей. Соответствующее постановление подписал глава города Константин Шестаков.
ИА PrimaMedia уточняет, что движение и парковку ограничат на участке от дома 48/1 до дома 48/10. Проезд закроют 15 апреля, а откроют 30 июня. На этом участке будут дежурить сотрудники ГИБДД.
Автомобилистам рекомендуют воспользоваться объездом по улицам Лейтенанта Шмидта, Бестужева, Верхнепортовой и Пестеля.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке сдвинули сроки ремонта Казанского моста. Работы завершат в III квартале 2023 года. Изначально это планировалось сделать в конце 2022 года. Причиной переноса стали неучтенные кабели, которые обнаружил подрядчик на месте работ.