Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба правительства Армении.

«В ходе телефонного разговора обсуждался продолжающийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, возникший в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. В контексте преодоления кризиса в Нагорном Карабахе премьер-министр Пашинян особо подчеркнул важность осуществления российской миротворческой миссией последовательных шагов», — говорится в сообщении.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что азербайджанская армия взяла под контроль два села в Шушинском районе Карабахского региона, а также прилегающие к ним высоты и территории.

До этого, 30 марта, военнослужащие Азербайджана взяли под контроль ряд высот и территорий на границе с Арменией, в том числе территорию между селами Джагазур и Забух Лачинского района.

В тот же день Пашинян назвал пропагандистской ложью то, что Армения перебрасывает вооружение в Нагорный Карабах. Целью подобных заявлений он назвал создание оснований для возможной эскалации.

13 марта Путин провел телефонный разговор с Пашиняном, в ходе него обсуждалась реализация трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.

О важности мирных переговоров как ключевом инструменте в конфликте двух стран говорил в феврале и госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.