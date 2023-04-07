Курс доллара превысил 83 рубля впервые с апреля 2022 года

Впервые с 6 апреля 2022 года курс доллара превысил 83 рубля на Московской бирже. Об этом в пятницу, 7 апреля, свидетельствуют данные торгов на ее сайте.

Согласно актуальным данным, на 12:37 мск валюта выросла на 2,09% и достигла 83,07 рубля.

Вместе с этим курс евро превысил 91 рубль. Рост составил 1,8%.

Утром 7 апреля курс доллара достиг 82 рублей на старте торгов на Московской бирже. Рост по сравнению с предыдущей торговой сессией составил 0,7%.

5 апреля аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Известиям», что ослабление рубля в начале апреля связано с дисбалансом спроса и предложения валюты. По его словам, с 7 апреля продажи юаней могут немного возрасти, что будет снижать зависимость курса рубля от колебаний нефтяных цен и поддерживать валюту стабильной.

В свою очередь 30 марта финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отмечал, что курс евро растет в ходе торгов на Мосбирже на фоне укрепления европейской валюты на «Форекс» и падения индекса доллара.