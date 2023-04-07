Очаги клещевого энцефалита выявлены в 30 районах Татарстана

Очаги распространения энцефалита зарегистрировали в 30 муниципальных районах Татарстана. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на заместителя главы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонину.

Обычно сезон инфекций в регионе начинается в апреле и заканчивается в октябре. Пик активности клещей приходится на май-июнь, второй подъем активности наблюдается осенью. Ежегодно в Татарстане регистрируют порядка 10 тыс. укусов вредителей. Наибольшее количество укусов происходит в Агрызском, Актанышском, Альметьевском, Высокогорском, Сабинском, Заинском и Спасском районах.

По данным ИА «Татар-информ», распространителями инфекций является порядка 20% клещей. По последним данным, с начала сезона от укусов пострадали 113 человек.

В Роспотребнадзоре напоминают, что переносчиками инфекций также являются грызуны. В Татарстане можно заразиться туляремией, ей инфицировано порядка 25% грызунов.