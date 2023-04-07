Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Самарской области

Грузовой автомобиль врезался в легковушку на трассе в Самарской области. Три человека получили травмы.

Авария произошла на территории Сызранского района. По данным ГИБДД, водитель автомобиля «МАЗ» при движении по трассе М-5 «Урал» не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся со стоявшей машиной Hyundai Solaris, за рулем которой находилась 54-летняя женщина. Об этом сообщает НИА «Самара».

Травмы получили автомобилистка и два ее пассажира — 17-летний подросток и 47-летний мужчина. Пострадавших доставили в больницу, где им назначили амбулаторное лечение.

В Ставропольском крае водитель Hyundai Accent при выезде на встречную полосу допустил столкновение с SsangYong. Травмы получили три человека. Автомобилист не помнит момент ДТП.