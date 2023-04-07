Начальник судебного управления Ростовской области арестован в Москве

Начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский арестован в Москве. Об этом сообщили 7 апреля «Известиям» в Мосгорсуде.

Ему предъявлено обвинение по ст. 291.1. п. 4 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). Известно, что ему избрана мера пресечения в виде нахождения в СИЗО до 28 мая.

Рощевскому может грозить штраф в размере от 1,5 млн до 3 млн рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.

Ранее, 5 апреля, источник «Известий» сообщил, что в судах и по месту жительства высокопоставленных судей в Ростове-на-Дону прошли обыски. По предварительным данным, правоохранители вскрыли коррупционную схему по вынесению «нужных» приговоров, в которой замешаны 32 человека.

В числе тех, у кого уже прошли следственные мероприятия, — председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ее заместитель Татьяна Юрова, а также еще семь судей. Сейчас все они находятся в Москве.

Днем ранее стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела вопрос о прекращении полномочий Золотаревой.