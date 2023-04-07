Ребенок получил удар током при проходе через турникет в школе Находки
Прокуратура Находки проводит проверку по факту некорректной работы аппарата контроля пропускного режима в одной из школ. Ученик получил удар током, проходя через школьный турникет.
Как пишет ИА PrimaMedia, инцидент произошел 7 апреля в школе «Лидер-2». Пострадал ученик 5-го класса. Госпитализация ему не потребовалась. Назначено медицинское наблюдение за его состоянием.
Турникет обесточили, ведется разбирательство. Надзорное ведомство должно дать оценку соблюдению требований законодательства при установке, использовании и обслуживании устройства.
Ранее сообщалось, что в Якутии 11 детей пожаловались на недомогание после обеда в школьной столовой. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.