Сезон клещей начался в Астраханской области

Министерство здравоохранения Астраханской области предупредило о начале сезона активности клещей. Вредители начали появляться на природных территориях.

По данным ведомства, клещи в регионе являются переносчиками Крымской геморрагической лихорадки, энцефалита и болезни Лайма. Количество вредителей увеличивается с повышением температуры воздуха, пишет «Астрахань 24». Преимущественно клещи обитают в лесах, однако они могут переместиться на садовые участки, городские газоны на обочины дорог.

Астраханцам рекомендуют при выходе на природу выбирать максимально закрытую одежду и обувь, а также пользоваться репеллентами.

В Пензенской области стремительно растет количество нападений клещей на людей. С начала сезона к врачам обратились 24 человека, в том числе 11 детей.