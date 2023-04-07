Интерактивная карта сельхозземель появится у Хабаровского края

Одним из первых регионов — участников проекта по созданию единой федеральной карты-схемы земель сельхозназначения стал Хабаровский край. Проект «Интерактивная геоинформационная система» инициировал Минсельхоз РФ.

Такая карта позволит получать информацию о состоянии земель сельхозназначения в режиме реального времени. Среди параметров — площадь, границы, результаты почвенного обследования. Позже опыт применят на всей территории страны.

До конца 2023 года органам управления от федеральных до местного самоуправления необходимо восстановить архивные документы, сопоставить данные и загрузить в информационную систему.

По словам начальника отдела земельной деятельности и мелиорации краевого минсельхоза Эдуарда Гладуна, которые приводит ИА AmurMedia, проводятся работы по установлению границ земель, сведения с привязкой к векторным данным оцифровываются. В результате получится карта с контурами участков и возможностью отображения различных данных: от плана-схемы до спутниковых снимков.

Карта будет содержать данные из различных источников. С помощью нее аграрии смогут вовлечь неиспользуемые земли в оборот и увеличить посевные площади.