Рязанская область получит 1,3 млрд рублей на ремонт дорог

Рязанская область получил дополнительное финансирование в размере 1,3 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Павла Малкова.

Средства направят на ремонт 46,5 км дорог. Работы пройдут в Спасском, Касимовском, Ермишинском, Ухоловском и Рязанском районах. Данные участки были в планах на ремонт в 2024 году. Дополнительное финансирование позволит выполнить работы раньше срока, пишет 62INFO.ru.

Средства были выделены по решению президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Ход ремонта будут контролировать эксперты, депутаты и активные рязанцы.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону планируется ремонт 18 улиц. На шести объектах работы уже начались с наступлением благоприятных погодных условий.